Un incendi a la mitjana de l'autopista AP-7 genera cues a la Jonquera

Un incendi a la mitjana de l'autopista AP-7 a la Jonquera genera cues.



Els Bombers l'han donat per extingit pels volts de tres quarts d'una però el foc ha generat retencions de fins a 3 quilòmetres.



El succés s'ha desencadenat pocs minuts després de les dotze del migdia i ha cremat és la vegetació que hi ha a la mitjana, en els dos sentits de la marxa.



Segons els efectius d'extinció d'incendis, haurien cremat uns 500 metres quadrats a l'altura del quilòmetre 3,5 d'aquests via.



Les retencions han estat en sentit França, segons informa Infoautopitsas.







A més, segons informa el Servei Català de Trànsit, per les tasques d'extinció hi ha hagut