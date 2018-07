El PP critica que el Govern anunciï projectes pactats i ni els esmenti

El PP de Figueres critica que el govern de Marta Felip (PDeCat) anunciï inversions com les de l´estadi Albert Gurt, pactades al seu grup, però ni els esmenti. A més, recorda que hi ha molts punts dels acords pendents d´executar. L´anunci fet pel govern de començar a invertir a l´estadi Albert Gurt ha molestat el PP perquè en cap moment se´ls esmenta, malgrat que les inversions projectades van ser un dels acords presos del pressupost del 2017.

La portaveu del PP, Maria Àngels Olmedo, posa de manifest que estan contents que d´una vegada es decideixin a millorar les instal·lacions «després de tants anys que no han apostat per l´Albert Gurt» però afegeix que «es nota que estem fent precampanya» perquè «no és de rebut que no siguin capaços de dir que les actuacions immediates són una proposta del PP del 2017».

Hi havia una partida, diu Olmedo, però ho van decidir ajornar al 2018. L´asfaltatge i la substitució de la il·luminació va ser una de les moltes condicions dels populars per donar suport al pressupost, uns acords que el govern, en minoria, necessita per poder tirar endavant el pressupost.

«Quan acordem una cosa en un pressupost, quan es parla justament de l´estadi i de les actuacions que són les nostres aportacions, almenys que ho diguin», lamenta Olmedo. La regidora afegeix que no és l´única proposta que s´hauria d´haver complert fa temps com les càmeres de videovigilància al Parc de les Aigües, la millora de les zones esportives a diferents barris d´aquell sector, l´adequació dels jardins de la presó, entre altres.

Altres estan a mitges, diu Olmedo, com l´aprofitament d ela zona de càrrega i descàrrega per a estacionar a partir de les sis de la tarda.

Per a Olmedo, Jordi Masquef, que pretén ser candidat del partit el 2019, ha començat a intentar fer-se visible.