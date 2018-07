El PSC de Figueres s'oposa a la privatització de l'enllumenat públic que el govern pretenia tirar endavant. Es tracta del contracte de serveis per al manteniment i resposició de l'enllumenat públic per valor de més de 7 milions d'euros en cinc anys. La proposta va passar per comissió informativa però no va rebre el suport de l'oposició.

Per al PSC, el govern té al seu abast recursos suficients per no haver de cedir la gestió del manteniment de l'enllumenat públic a una empresa privada. Creuen que no suposa un estalvi i critiquen que es plantegi una proposta precipitada i simplista per resoldre un problema important.

L'enllumenat públic de la ciutat va a càrrec d'una plantilla que està actualment a Ecoserveis, l'empresa a qui se li ha acabat la concessió i ha de passar a l'empresa de serveis Fisersa.