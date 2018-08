Càmeres a les caixes niu per evitar els depredadors del gaig blau

Endesa va engegar l'any passat un projecte de conservació, en col·laboració amb el Parc Natural dels Aiguamolls, del gaig blau que va tancar el 2017 amb 96 noves cries d'aquesta espècie. Un descens ha portat a instal·lar càmeres de vigilància per veure quins són els depredadors.

En el que portem d'any, s'han anellat 51 pollets i es calcula que, en total, n'han nascut una setantena. La biòloga responsable del projecte, Cristina Fernández, assegura que es tracta d'una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Entre els factors als quals atribueixen el descens, hi ha la climatologia però, sobretot, els depredadors.

Per esbrinar quins animals es mengen les cries i fan malbé nius, han instal·lat de manera experimental les sis primeres càmeres que realitzen vídeos i fotografies.

L'objectiu és ara analitzar les imatges que han captat i de cares a l'any vinent poder col·locar-ne de noves amb més precisió que ajudin a definir «què passa» i a adoptar per mesures per combatre-ho.

Fernández diu que s'han trobat diversos nius amb pollets morts, alguns fets malbé i d'altres dels que sembla que només se n'hagin menjat els exemplars. Això els fa sospitar que podria haver-hi més d'un depredador.

Fa pocs dies van retirar les càmeres i ara començaran a analitzar en profunditat les imatges que s'han captat en format vídeo i també en ràfegues fotogràfiques.

La responsable del projecte diu que es tracta d'una prova experimental que té, per una banda, esbrinar com actuen els depredadors que es mengen aquest ocell però també perfeccionar el sistema per protegir aquesta espècie. «Això ens pot donar informació perquè de cares a l'any que ve puguem posar més càmeres, saber què passa i poder prendre mesures», remarca.



Situació similar a Europa

De fet, segons Fernández la situació que es viu als Aiguamolls és similar a la que es produeix en d'altres punts d'Europa amb parelles nidificants d'aquesta espècie. A més, diu, les xifres d'animals morts aquest any no és gaire superior a la registrada en d'altres períodes.