El Port de la Selva instal·larà una dessalinitzadora per fer front a la sequera

Badia del Port de la Selva des del punt on hi ha el dipòsit d´aigua del municipi ACN

El Port de la Selva posarà en marxa una dessalinitzadora mòbil per fer front a la sequera que pateix, la pitjor que han viscut en els darrers 30 anys, i evitar prohibir l'ús d'aigua de boca. L'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, ha explicat que preveuen que l'aparell arribi en els propers dies, que ja s'han fet les obres necessàries per poder-la connectar al dipòsit municipal i que es posarà en marxa el més aviat possible. I és que a hores d'ara l'aqüífer que abasteix la població es troba al voltant dels 700 mg de sal per litre, al límit dels 800 que s'han de comunicar al Departament de Salut i que obligarien a prohibir consumir-la.

Paral·lelament, l'Ajuntament està treballant amb l'ACA i el Consorci de la Costa Brava per aconseguir connectar-se al pantà de Darnius-Boadella i aconseguir així complementar el sistema amb el qual s'abasteixen. A hores d'ara, ja han encarregat un estudi per determinar els costos que tindria construir una canonada que sortiria del dipòsit de Cadaqués fins al municipi, provinent de Roses.