Reunió sense acord pel conflicte de les hores extra a la Guàrdia Urbana de Figueres

Reunió sense acord entre membres del govern municipal de Figueres, el cap de la Guàrdia Urbana i representants sindicals (SAP-PL, CCOO, UGT i CSIF) pel conflicte de les hores extra a la policia. El delegat del sindicat SAP-PL de les comarques de Girona, Sergi Fernández, assegura que l'equip de govern no ha presentat "cap proposta" per resoldre la problemàtica de la Guàrdia Urbana i que, per tant, mantindran la protesta i no faran hores extra d'ara en endavant. El sindicat segueix reclamant més agents de policia (almenys divuit per cobrir les necessitats d'una ciutat que frega els 50.000 habitants) i l'aplicació de la valoració de llocs de treball. Fernández ha explicat que a la protesta s'hi ha sumat part de la brigada municipal (en concret, els electricistes i delineants) que des d'avui tampoc fa hores extraordinàries. Representants sindicals i treballadors assistiran demà al ple per expressar el seu rebuig a la situació. Per la seva banda, l'equip de govern s'ha limitat a dir que treballen per assolir un acord i garantir un bon servei i asseguren que el festival Acústica "es cobrirà amb normalitat".