Castelló acaba l'enjardinament dels 1300 metres de passeig d'Empuriabrava

L´Ajuntament de Castelló d´Empúries ha acabat l´enjardinament dels 1,4 quilòmetres del passeig d´Empuriabrava. En total s´han plantat 95.517 arbustos, 125 arbres i 105 s´han transplantat. L´obra ha de suposar una de les transformacions més importants d´aquest espai litoral i ha tingut un cost d´1,4 milions d´euros.

El projecte ha suposat l´adequació d´una superfície d´uns cent mil metres quadrats que s´ha dividit en deu parterres.

Els espais verds i enjardinats tenen una amplada variable i una forma diferent a cada un dels deu parterres.

La idea general ha estat crear unes zones verdes enjardinades que presentin sensació de moviment tant en planta com en alçat, amb una configuració sinuosa que trenca la linealitat. El conjunt planteja tres nivells: una línia de tamarius; arbrat per donar ombra als espais infantils; i espais de vegetació frondosa.

El passeig central pel qual els vianants hi poden passejar i que uneix les diferents àrees i espais d´esbarjo té una amplada variable, adaptant-se a les àrees de jocs infantils o pistes esportives que formen part d´aquest i s´utilitzen formes sinuoses que creen un passeig amb moviment. El material escollit per realitzar aquest passeig ha estat el sauló.

El projecte d´enjardinament va ser una de les propostes sorgides en el procés participatiu sobre el passeig marítim que l´Ajuntament de Castelló va portar a terme el 2016.

Els ciutadans van donar una especial importància a les zones enjardinades i demanaven vegetació autòctona amb poca despesa d´aigua.

Per l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell « la renovació del passeig marítim és molt important pel municipi i és una peça clau de la transformació turística d'Empuriabrava».

Un cop acabada la fase de l´enjardinament, només faltarà l´arranjament del passeig a tocar la sorra.