Compromís demana mesures per la mobilitat al carrer Sant Pau de Figueres

El regidor de Compromís d'Esquerres per Figueres, Òscar Vergés, ha reclamat que s´expliquin les mesures per millorar la mobilitat al tram central del carrer Sant Pau. Demana solucions a la mobilitat que generaran els nous equipaments que s´estan obrint en aquesta zona, les noves oficines de Serveis Socials a l´antic Bingo -i el Centre de Distribució d'Aliments al carrer Escoles- i els cinemes Las Vegas.

Per a Vergés és el moment per buscar la pacificació del tram fins a l´Institut. Creu que cal aprofitar aquesta dinàmica per donar un impuls a la peatonalització del centre. Així es compliria amb el pla d´ampliació de voreres i es donaria compliment a l'acord amb Compromís per a l'aprovació dels pressupostos d'enguany: implantar un eix viari per a bicicletes.