Cs a Figueres demana adaptar les instal·lacions esportives per a discapacitats

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha registrat una moció per ser debatuda avui al ple instant a adaptar les instal·lacions esportives per a persones amb discapacitat.

Es demana una «intensificació del manteniment» dels complexos «a través d'un pla plurianual d'obres i millores» perquè no es produeixin situacions com les de l'estadi Albert Gurt. Amelló també ha presentat una segona moció en la qual demana elaborar un document perquè totes les entitats puguin «indicar les mesures necessàries per fomentar l'esport base» i així instar la regidoria d'Esports que «elabori un programa específic» i al departament d'Esports la «redacció d'uns criteris tècnics per avaluar el programa de foment de l'esport base».