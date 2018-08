Detenen un jove per una presumpta agressió sexual a una menor

La Policia Local de Cadaqués i els Mossos d'Esquadra han detingut un jove a Cadaqués per una presumpta agressió sexual a una menor al carrer.Es tracta d'un jove de 25 anys, veí de Portbou i de nacionalitat francesa, a qui se l'acusa de ser l'autor d'una agressió sexual. Els fets van produir-se pels volts de quats de sis de la matinada al carrer Miquel Rosset d'aquest municipi de la Costa Brava, el vial on es concentra la majoria de l'oci nocturn de la població durant l'estiu i on s'hi van instal·lar càmeres de vigilància. La menor, de 17 anys i veïna de Girona, i el jove s'havien conegut durant la nit. Ambdós van estar a un bar del mateix carrer i després el noi se la va emportar, segons fonts properes al cas, cap a un portal fosc de la mateixa zona del poble. I aquí és on el jove, per la força, va intenar mantenir relacions amb la menor. Ella s'hi va negar i com que va intentar defensar-se del noi, va acabar amb lesions a les extremitats, entre altres. No hi va haver penetració però el noi li hauria fet tocaments. Una persona que passava pel carrer pels volts de quarts de sis de la matinada de dimarts a dimecres és qui va trobar-se amb la situació i va alertar la policia en veure l'escena. Ràpidament, la Policia Local de Cadaqués va anar fins al lloc dels fets i va alertar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses i el SEM. Van trobar-se el jove al lloc dels fets i aquest anava amb els pantalons abaixats. La policia va arrestar el jove per una presumpta agressió sexual. El noi va ser increpat per diversos veïns i gent que era a la zona en el moment del succés. El SEM per la seva banda va activar els serveis mèdics i va atendre la noia, que inicialment va anar fins al dispensari del municipi i després se la va derivar a l'hospital de Figueres per fer-li una exploració, tal com marquen els protocols en aquests casos de delictes sexuals. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses s'han fet càrrec del cas i del detingut, que passarà durant les properes hores a disposició judicial als jutjats de Figueres. La zona on es va produir el succés és una àrea cèntrica de Cadaqués on es concentra l'oci nocturn de la població i sovint s'hi han produït algunes baralles. L'Ajuntament va col·locar-hi càmeres de vigilància, que amb probabilitat van enregistrar part del succés produït el dimecres. I també es va acordar una reducció dels horaris als locals d'oci per tal de minimitzar molèsties als veïns.