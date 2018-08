Èxit dels sopars a Puig de les Basses per reclamar l'alliberament de Dolors Bassa

Els CDR Empordà-Vallespir i el CDR Figueres han impulsat una iniciativa que consisteix a assistir cada dimarts al Centre Penitenciari Puig de les Basses per donar suport a l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.



El passat dimarts, la concentració va resultar tot un èxit, ja que centenars de persones van sopar a l'exterior del Centre Penitenciari de Puig de les Basses per reclamar la llibertat dels presos i, en especial, la de Dolors Bassa.



L'exconsellera de la Generalitat va fer un tuit com a mostra d'agraïment al suport de tota la gent que es mobilitza cada dimarts.