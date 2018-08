Finalitzen els treballs per modernitzar el port pesquer de Roses

Les obres de millora i modernització del port pesquer de Roses (Alt Empordà) que ha impulsat Ports de la Generalitat ja han finalitzat. Els treballs s'han fet en un termini de quatre mesos i han consistit en la renovació del moll de ribera, el dels magatzems dels pescadors i el pantalà de pesca. Amb aquestes obres ja finalitzades es vol oferir un «millor servei a les embarcacions de pesca, nàutica popular i xàrters nàutics, potenciant l´activitat portuària i connectant millor el front portuari amb la vila, amb la creació de nous espais per als ciutadans». El projecte ha tingut un inversió de 680.000 euros i un termini d´execució de sis mesos. El secretari d'Infraestructures i president de Ports del Govern, Isidre Gavín, ha visitat aquest divendres la dàrsena pesquera acompanyat de l'alcaldessa del municipi, Montse Mindan i representants del sector pesquer.

Gavín ha remarcat que aquesta actuació comporta «una sinergia molt positiva entre el sector de la pesca, l´agroindustrial i el turístic» alhora que pot esdevenir «una palanca de creixement de diversos sectors econòmics i també per al territori». També ha dit que reforça Roses com a «destí de qualitat», promou el sector pesquer que està fent «molts esforços per donar valor afegit» i «potenciar» l'activitat de creueristes. Per altra banda, ha subratllat que aquesta obra, amb un cost de 680.000 euros, s'ha fet pensant sobretot en criteris d'«eficiència», tenint en compte els requeriments dels diferents sectors i públics a qui va dirigida.

Els treballs han suposat l´ordenació i modernització de la dàrsena pesquera amb l´adequació de tres infraestructures portuàries: el moll de ribera, el moll dels magatzems dels pescadors i el pantalà de pesca.

El moll de ribera és la infraestructura portuària on amarra la flota de la nàutica popular i els xàrters nàutics o vaixells de lloguer. Amb l´actuació feta s´ha millorat l´estructura del moll i s´ha pavimentat la seva superfície. A més, al primer tram s´ha col·locat, longitudinal al moll, un graó per facilitar l´accés des del moll a les embarcacions de nàutica popular. Tanmateix, s´han canviat els norais o punts d´amarratge per als vaixells.

Pel que fa al moll dels magatzems dels pescadors, aquest és l'espai on amarra part de la flota pesquera, embarcacions de tresmall i teranyines. En aquesta infraestructura s´ha millorat l´estructura, s´ha pavimentat la superfície i s´han substituït els norais.

I al pantalà de formigó de pesca, que acull una part d´embarcacions de la nàutica popular, s'ha millorat l´estructura del moll, la pavimentació de la superfície i s'han renovat els norais.

Mentre han durat les obres les embarcacions pesqueres que amarren a la zona on s´ha fet l´actuació, s´han traslladat a altres punts de la dàrsena pesquera perquè els pescadors poguessin continuar amb la seva activitat.

Encaix entre el port i la vila

Un altre aspecte destacat dels treballs és la posada en valor de la zona de ribera com a espai polivalent que permet encabir els usos portuaris i els usos veïnals. Així, s´ha creat una nova zona de passeig de 400 metres de longitud per als vianants. La nova zona de ribera s´ha dotat de mobiliari urbà i jardineres i s´ha convertit en un espai "més integrat" al teixit urbà.

Des de Ports de la Generalitat creuen que l'actuació «potencia» l'encaix entre el port pesquer i la vila i que fomenta «la integració dels ports amb els seus teixits urbans, amb la millora dels accessos i la mobilitat i amb la creació de nous espais per a la ciutadania».

La visita d'aquest divendres ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan; el patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad; el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, i el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, entre altres autoritats.