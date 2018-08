La Guàrdia Urbana comença la protesta amb les hores extra

La Guàrdia Urbana de Figueres i la resta de personal de l'Ajuntament han deixat de fer hores extres. És una de les mesures acordades per reclamar millores laborals. Va començar ahir malgrat que es va produir una primera reunió amb representants municipals. No aturaran les accions fins que es convoqui la mesa de negociació i en surti un acord. L'alcaldessa, Marta Felip, els va comunicar que treballarien en una proposta.

L'Ajuntament només havia convocat a la reunió el sindicat SAP-PL però finalment van ser-hi presents membres de tots els sindicats (CCOO, UGT i CSIF). L'alcaldessa hauria justificat aquesta reunió per la preocupació pel tema de la seguretat que implica deixar de fer hores extres i el fet que s'hagués pronunciat un únic sindicat sobre el tema. Vista la situació actual que implica tots els treballadors de l'Ajuntament, els hauria manifestat que «està preocupada i vol donar una sortida». Segons va explicar el delegat del sindicat SAP-PL de les comarques de Girona, Sergi Fernández, «veuen que és cert que hi ha disfuncions, i ens han notificat que com més aviat millor ens passaran una proposta». «Fa un any i mig de bones voluntats i no aturarem les protestes fins que hi hagi un acord», diu el representant sindical. Volen una proposta formal i un pla estratègic per la incorporació de nous agents per als propers tres anys. Les protestes es mantenen i per avui està prevista la seva assistència al ple municipal per manifestar el seu malestar.

La convocatòria d'una reunió amb el SAP-PL sense fer-ho formalment i sense tenir en compte la resta de sindicats va indignar als treballadors municipals. El representant del CSIF, Rafa Sánchez, insisteix que es faci pels canals correctes convocant la mesa de negociació i defensa la transparència.En l'Assamblea general celebrada dilluns es va acordar donar suport a la protesta de la Guàrdia Urbana que demana l'aplicació de la valoració dels llocs de treball i més agents. Des d'ahir ningú farà hores extres i passen a fer de forma immediata 35 hores setmanals. Hi haurà altres accions de protesta.

El malestar del conjunt dels treballadors ve motivat per diverses millores laborals que es reivindiquen des de fa temps i els intents frustrats que se'ls escolti. Les darreres peticions han estat que s'apliqui la flexibilitat horària aprovada, un punt que el regidor de Recursos Humans Jordi Masquef es va comprometre a complir davant un grup de treballadors que va assistir a un ple com a protesta. A més, demanen que s'apliqui la valoració dels llocs de treball aprovada el 2012. Un dels entrebancs és que implica millores salarials.