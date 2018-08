El Port de la Selva ha de llogar una dessalinitzadora per fer front a la sequera

El Port de la Selva posarà en marxa una dessalinitzadora mòbil per fer front a la sequera, la pitjor que ha viscut en els darrers 30 anys. Si no s´adopta la mesura, en una setmana o deu dies s´hauria de prohibir el consum d´aigua. L´alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, ha explicat que preveuen que l´aparell arribi en els propers dies i que ja s´han fet les obres necessàries per poder-lo connectar al dipòsit municipal. A llarg termini esperen connectar-se al pantà de Darnius.

L´aqüífer que abasteix la població es troba al voltant dels 700 mg de sal per litre, al límit dels 800 que s´han de comunicar al Departament de Salut i que obligarien a prohibir consumir l´aigua.

Fa mesos que la salinització augmenta i, a principis d´aquest any, van decidir posar en marxa un antic pou. Compten des del 2015 amb un sistema que utilitza aigua regenerada per autoabastir-se però quan els nivells de salinització són tan alts, ha d´aturar-se.

L´alcalde ha explicat que les pluges de maig van ajudar a retardar la situació però que les últimes setmanes els nivells han augmentat a passos gegants.

Restriccions a regs i piscines

El consistori va emetre un ban prohibint el reg agrícola, el de jardins, rentar vehicles i embarcacions i omplir piscines. Tampoc es poden utilitzar les dutxes de les platges tot i que la població es troba en plena temporada d´estiu. Però no n´hi ha hagut prou.

«Fa dies que hi estem treballant i estem en contacte amb l´ACA, que ens ha dit que l´única solució d´urgència que tenim és la que pensàvem: una dessalinitzadora mòbil», afirma l´alcalde. Cervera diu que hi ha molt poques empreses que facin aquest tipus d´instal·lacions i arribarà en els propers dies provinent d´Anglaterra.

L´empresa d´aigües Sorea ja ha fet totes les obres perquè l´aparell es pugui connectar al dipòsit tant bon punt arribi. I és que segons l´alcalde la situació és límit.

Al cost de la la instal·lació s´hi suma el lloguer setmanal al voltant dels 16.000 euros. «Calculem llogar-la durant cinc o sis setmanes esperant que durant el setembre i l´octubre plogui», afegeix.

La solució definitiva és el pantà. Cervera recorda que és un dels únics municipis de la Mediterrània que s´abasteix només de l´aigua del propi aqüífer. Fa mesos que estan en contacte amb l´ACA i el Consorci de la Costa Brava per connectar-se al pantà. Es tractaria d´una connexió complementària a l´ús de l´aqüífer i al sistema d´aigua regenerada que permetria evitar situacions com aquesta. Cervera diu que passaria per augmentar el cabal del dipòsit de Roses i construir una canonada des del de Cadaqués (que està situat al terme del Port) fins al dipòsit del municipi. Ja han encarregat un estudi a una enginyeria perquè avaluï el cost que estaria al voltant d´1 MEUR.

Pel Parc de Cap de Creus

«Calculem que tindrem un 60% de finançament de l´ACA», remarca. De fet, diu, el principal problema no és el finançament sinó que part de l´obra s´ha de fer a l´àmbit del Parc Natural del Cap de Creus i això obliga a fer un Pla Especial que podria retardar la tramitació.