Protecció Civil alerta per la presència de mantes a la platja de Colera

Protecció Civil ha emès un avís en el qual demana precaució als banyistes de Colera, i també de Cubelles, Tarragona i el Vendrell per la presència de peixos manta.No és perillosa però si es veu acorralada pot atacar amb el seu fibló.





Des de fa dies els banyistes s'han vist sorpresos per la presència poc habitual d'aquest peix molt a prop de la costa. Eduard Marquès biòleg i caiaquista ha explicat queNo és l'únic, diversos residents a la zona han explicat que se n'han vist fins i tot a les instal·lacions del port de Colera.L'alcalde d'aquesta localitat, Lluís Bosch, en canvi, creu que la presència no és excessiva i assegura que n'hi ha menys que altres anys.El que sí que s'haurien vist és a la platja, el que ha motivat Protecció Civil a emetre l'avís.De fet, fa dos diesde Tarragona per part dels membres de la Creu Roja encarregats de les tasques de socorristes i efectius de la Guàrdia Urbana, segons informava el diari digital Tarragona21.Poden arribar al metre i s´alimenten d´invertebrats de fons.