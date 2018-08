Arriba la dessalinitzadora mòbil al Port de la Selva

La dessalinitzadora mòbil que ha de garantir l'ús d'aigua de boca durant aquest estiu al Port de la Selva (Alt Empordà) ha arribat aquesta tarda amb un tràiler que ha transportat l'aparell des de França. L'operació per dur-la fins al dipòsit s'ha allargat dues hores i ha requerit de l'ajuda d'una grua per les dificultats del vehicle per accedir a la zona. La mesura s'ha pres d'urgència perquè els nivells de salinització de l'aqüífer que abasteix la població se situen als 700 mg de sal per litre, al límit dels 800 a partir dels quals l'aigua deixa de ser apta per al consum.

El regidor de Governació, Roger Pinart, ha remarcat que es tracta d'una mesura "provisional" i que es mantenen les prohibicions d'usos de rec o la neteja d'embarcacions. També ha demanat fer un consum responsable de l'aigua per poder continuar garantint-la. Paral·lelament, el consistori treballa per aconseguir connectar-se al pantà Darnius-Boadella.

Més de dues hores d'operatiu i milers de quilòmetres per carretera. Aquest és el balanç de l'operació per portar una dessalinitzadora mòbil fins al Port de la Selva. L'aparell ha de permetre garantir l'aigua de boca durant el mesos d'estiu, quan municipi multiplica la seva població.

Un tràiler ha transportat l'aparell des de França, tot i que part de les peces que han de permetre connectar-la han arribat d'altres punts d'Europa com Anglaterra. L'actuació ha estat complexa perquè el vehicle de grans dimensions ha trobat dificultats per accedir als estrets carrers de les urbanitzacions que condueixen fins al dipòsit municipal d'aigua, de d'on operarà.

La previsió és que l'aparell estigui operatiu durant els propers dies, quan s'acabin de fer totes les comprovacions i connexions necessàries. De fet, l'empresa d'aigües fa dies que ha enllestit els treballs per permetre la seva posada en funcionament.

El regidor de Governació, Roger Pinart, recorda, però, que es tracta d'una mesura "provisional" que s'ha hagut d'adoptar d'urgència perquè l'alarmant salinització de l'aqüífer augurava que en les properes setmanes o dies s'hauria de prohibir l'ús d'aigua de boca.

I és que a hores d'ara l'aqüífer que abasteix la població es troba al voltant dels 700 mg de sal per litre, al límit dels 800 que s'han de comunicar al Departament de Salut i que obligarien a prohibir consumir-la.

Pinart insisteix que es tracta d'una actuació que en cap cas aixeca les restriccions imposades fa uns mesos que prohibeix el reg agrícola, el de jardins, rentar vehicles i embarcacions i omplir piscines. A més, el regidor crida a un ús responsable de l'aigua tenint en compte la crítica situació de sequera –la pitjor dels darrers 30 anys- que viu el municipi.



Una solució a llarg termini



Paral·lelament, l'Ajuntament està treballant amb l'ACA i el Consorci de la Costa Brava per aconseguir connectar-se al pantà de Darnius-Boadella i aconseguir així complementar el sistema amb el qual s'abasteixen.

L'obra passaria per augmentar el cabal del dipòsit de Roses i construir una canonada des del de Cadaqués (que està situat al terme del Port de la Selva) fins al dipòsit del municipi. Ja han encarregat un estudi a una enginyeria perquè avaluï el cost d'aquesta obra però ja ha avançat que estaria al voltant d'1 MEUR.