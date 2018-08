Xiulada dels treballadors al ple municipal de Figueres

Personal de l'Ajuntament, la majoria Guàrdia Urbana, van portar a terme ahir les primeres protestes que se sumen a les de deixar de fer hores extres per reclamar millores laborals amb una xiulada al matí i una abans de començar el ple municipal. L'Ajuntament s'ha compromès a preparar una proposta però el personal mantindrà les accions fins que hi hagi acord. Volen principalment que s'apliqui la valoració dels llocs de treball que implica pujada de sous, flexibilitat horària i en el cas de la Guàrdia Urbana més agents. L'alcaldessa, Marta Felip, va admetre que des del 2012 no s'ha pogut aprovar la catalogació per la situació financera que els ha vist subjectes a restriccions.

Ho va fer per justificar que, davant la finalització de la concessió d'Ecoserveis (recollida de residus, enllumenat i parcs i jardins) hagin intentat externalitzar tots els servei en comptes de municipalitzar una part com s'havia dit fins ara. L'oposició ho va impedir amb deu vots en contra (PSC, ERC, Compromís, la CUP i dos regidors no adscrits) i nou a favor (PdeCAT, CS i PP). Per Felip, si l'actual empresa de serveis, Fisersa, assumís el personal d'enllumenat i parcs i jardins es trencaria l'equilibri i que no ho pot assumir ni econòmicament ni organitzativament. A banda de la compra de material, hauran d'equipar els salaris entre els de Fisersa (més baixos) i els nous treballadors. I va advertir que afectarà també l'actual personal que ahir es manifestava al ple.



Suport de Ciutadans i PP

CS i PP van donar per bona la decisió apostant per revisar-ho en un futur. La resta van defensar els avantatges de la municipalització i els seus vots van forçar-ho impedint l'opció del govern d'externalitzar els dos serveis.

L'alcaldessa, visiblement molesta, va dir que és una de les decisions «més tristes dels últims anys» i que al setembre trobaran les conseqüències. I va advertir de les tensions que suposarà. De fet, mentre intervenia el regidor Pere Casellas un representant sindical dels treballadors d'Ecoserveis va començar a escridassar els polítics i es va aturar el ple cinc minuts.

El personal d'Ecoserveis va fer vaga d'escombraries amb unes negociacions sobre les condicions de la incorporació del personal d'enllumenat i parcs i jardins a Fisersa. Es va acabar arribant a un acord.