Els Bombers donen per controlat l'incendi de vegetació de la Jonquera

Els Bombers donen per controlat l'incendi que s'ha declarat aquest dissabte a la tarda a La Jonquera i que ha obligat a tallar l'autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa. El foc s'ha iniciat pels volts de les 17 hores i a les 18.14 hores ha quedat controlat.





Imatge de l'incendi a la Jonquera, afecta vegetació situada entre AP-7 (tallada ara en ambdós sentits de la marxa) i N-II (tallada pk 776 sentit nord), segons confirma @mossos. Hi treballen 6 #maer i 10 vehicles #bomberscat pic.twitter.com/SgJhe9eOgF — Bombers (@bomberscat) 4 de agosto de 2018

Incendio en La Jonquera. Temperatura de 37, humedad 29 y tramuntana moderada. Video @ADFAltEmp pic.twitter.com/AfTl2lacds — Hugo Scoccia (@HugoGarciaRain) 4 de agosto de 2018

#AP7 cortada en ambos sentidos por un incendio entre Le Boulou y La Jonquera -> Barcelona.

Sentido Francia obligatoria salida 2 - La Jonquera pic.twitter.com/DUwXwmamEp — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 4 de agosto de 2018

El foc s'ha produït prop de l'i ha obligat aen ambdós sentits de la marxa d'aquesta via i l'en sentit nord. El Servei Català de Trànsit informa que, hores d'ara, només hi ha tallada l'AP-7 sentit sud a l'altura de la frontera amb França.Fins a deu mitjans terrestres i sis aeris han treballat en l'extinció de les flames, l'origen del qual encara es desconeix.A les tasques d'extinció també s'hi han sumat diverses Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i el cos de Pompiers de França així com efectius de la Policia Local de La Jonquera.