eia temps que volia donar una ullada, encara que només per sobre, com de visita de metge (que em perdonin) que se sol dir, a l'empresa municipal Figueres de Serveis S.A., FISERSA, subjecte darrerament de múltiples controvèrsies, per prendre-li el pols i veure quina sensació em produïa.

Em feia mandra, la veritat, perquè em feia la impressió que aquella empresa de la qual vaig ser el primer Conseller Delegat entre el 1992 i el 1995 i de la qual Carles Arbolí informava a Diari de Girona (12 de març de 1993) «Fisersa també ha rebut recentment el reconeixement de la Generalitat com a empresa capacitada per executar importants obres de direcció i també la capacitat com a empresa constructora i d'enginyeria» es trobava desfigurada i no sabia si, recordant de manera decorosa el que en el seu moment va pronosticar Alfons Guerra d'Espanya per a la fi del seu mandat, podria reconèixer-la.

Però ara he llegit que en el ple municipal s'ha debatut sobre l'intent de privatització del servei d'enllumenat públic municipal i m'ha envaït la curiositat. Amb què m'he trobat?

Doncs que aquella empresa unitària i modèlica, l'1 de gener de 1999 va ser trossejada en tres: Figueres Ecoserveis S.A., una empresa d'economia mixta destinada a gestionar la recollida d'escombraries, la neteja viària, l'enllumenat públic i la jardineria; Fisersa Iniciatives S.A., dedicada pomposament a «la promoció, suport i participació en les activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic....»

I la matriu Figueres de Serveis S.A. que, a part de «coordinar els serveis municipals gestionats per les empreses filials per a la garantia de la seva prestació integral i adequada» es reservava l'explotació de l'ETAP, la distribució d'aigua potable, el clavegueram, l'EDAR, el transport urbà, les zones blaves, el dipòsit municipal de vehicles i la grua municipal.

Ara sembla que l'empresa mixta Ecoserveis està destinada a desaparèixer i s'ha discutit si els serveis han de ser absorbits per l'empresa cent per cent municipal FISERSA o han de ser privatitzats. Al ple de dijous PSC, CUP, ERC i Compromís d'Esqueres van votar en contra de privatitzar el servei i no es va aprovar.

Jo en aquest atzucac no sé pas què pensar i què és el que pot ser més prudent, però potser seria bo recordar que, si no ho tinc entès malament, va ser el PSC qui va privatitzar una part de l'empresa pública i és qui ara s'oposa al fet que aquest servei d'enllumenat continuï privat.