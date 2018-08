L'oposició atura l'operació de lloguer de l'antic camp de futbol de Figueres

El govern del PDeCat va veure dijous al ple com la seva minoria (són 5 dels 21 regidors) els obliga a tenir en compte la resta de forces si pretén tirar endavant les propostes sense problemes. Deu vots en contra del PSC, ERC, la CUP, Compromís d'Esquerres i dos regidors no adscrits van tombar la mesura anunciada dies abans de llogar l'antic camp de futbol propietat de l'Asil Vilallonga per convertir-lo en un aparcament gratuït per a 330 places a tocar del centre.

El terreny era un dels solars buits que des de la comissió de Solars Buits s'hi treballava per aconseguir acords amb els propietaris compensant-los amb l'IBI.

Per això, la presidenta de la comissió –un grup de treball– Agnès Lladó, es va mostrar indignada per la maniobra del govern de negociar un lloguer de 9.800 metres quadrats per 3.984 euros al mes. Uns dies abans van fer un comunicat a la premsa i esperaven aprovar l'operació. «Vostè que té cinc regidors, què li costa agafar el telèfon?», li va manifestar Agnès Lladó, en comptes de tirar pel dret.

El regidor Manel Toro també va considerar que s'havia d'haver negociat des de la comissió.

L'alcaldessa va respondre a les crítiques assegurant que als propietaris «han estat ben clars que la compensació no els servia» i va defensar la importància d'una bossa de tants aparcamentes a pocs mentres del centre urbà. S'evitaria que els vehicles accedissin i beneficiaria tan al comerç de la zona propera com als del centre.

Va recordar que la ciutat té centres comercials propers que podrien fer perdre clients a la ciutat i cal prendre mesures per continuar essent atractius. El PSC i Compromís d'Esquerres optarien per aprofitar l'espai lliure al firal per fer aparcaments i CS i PP farien pagar una quantitat petita diària per estacionar-hi. Aquests grups són els únics que van donar suport a la proposta que no va poder tirar endavant i s'haurà de negociar des de la comissió.