Més d'una vintena d'actes per la Festa Major de Castelló

Castelló d'Empúries prepara una Festa Major que, en paraules del seu batlle, Salvi Güell, «no deixarà ningú indiferent». Un any mes la Festa Major de Sant Llorenç ve carregada d'actes de tota mena, que s'han traslladat a la segona setmana d'agost, del 9 fins al 12.

De les més de 20 activitats preparades, el batlle assegura que «tothom hi pot trobar el seu espai», per la qual cosa anima els castellonins a participar-hi. Seguint la recepta d'anys anteriors amb activitats que han aplegat molts visitants, aquest any hi tornarà a haver Tapes a la Fresca en la seva cinquena edició juntament amb la Fira de degustació de vins i caves amb denominació d'origen DO Empordà; també hi haurà una Tabalada pels carrers del poble amb les bandes de percussió dels Senyors del Foc i la Factoria de So; els menuts podran gaudir d'una Festa de l'escuma infantil. Enguany l'animadora infantil Damaris Gelabert completarà la programació infantil amb una actuació a la plaça Joan Alsina.

L'inici de la Festa Major serà el dijous 9 amb el pregó a les 18.30 h, que juntament amb el llançament del coet d'artifici inaugurarà els quatre dies de festa. Hi haurà audició de sardanes amb la Cobla Rossinyolets i a les 21.30 h hi haurà una botifarrada popular a la pista poliesportiva exterior de la Sala Polivalent. El divendres el primer acte començarà d'hora i serà la Missa solemne en honor a Sant Llorenç, patró del municipi. La Corall Castellonina, que enguany fa 30 anys de vida, acompanyarà la cerimònia. Al vespre, i abans de la nit jove, l'Orquestra La Chatta oferirà un concert a l'aparcament de l'Ecomuseu-Farinera.

El dissabte serà un dels dies més potents de les festes, ja que hi tindrà lloc la XXXIV Trobada de Gegants, que durarà des de les 18.00 h amb la plantada al passeig de les Oques fins l'arribada a les 20.00 h a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. La nit s'omplirà de flames i d'espectacle amb el correfoc d'enguany, «Manaments Infernals», que capitanejaran els Senyors del Foc, la Factoria de So, el Drac de Figueres, la colla castellera els Vailets de l'Empordà A Mossegades. L'últim dia de la Festa Major serà la més matinera, ja que la Colla Gegantera de Castelló d'Empúries s'encarregarà de despertar els castellonencs a les 9 pels carrers del centre històric. Durant la tarda i a partir de les 18.00 h hi haurà la fira d'artesania a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. La Pista exterior de la Sala Polivalent acollirà el concert de tarda/vespre amb l'Orquestra la Principal de la Bisbal a les 19.30 h, que també farà el ball de nit una hora més tard. Finalment, a les 22.30 h es farà el castell de focs d'artifici a l'aparcament de davant del Rentador.

Durant els dies de festa major diversos museus tindran les portes obertes al públic. A més, la programació de festes també inclou més actes culturals, d'entre els quals destaca la conferència a la Capella del convent de Santa Clara sobre el llibre de l'empordanès Carles Fages Somni de Cap de Creus.