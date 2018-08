Més mantes a les platges de l'Alt Empordà

Les mantes s'estenen per les platges de l'Alt Empordà. Des de fa dies se'n veuen a diferents punts des de Castelló d'Empúries a Portbou. Protecció Civil ha emès dos avisos de la seva presència a Colera i a Empuriabrava, a banda de diverses platges de Tarragona. Des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes constaten que és una espècie que fins fa tres o quatre anys era raríssima i ara és una de les més habituals de veure. El biòleg del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Antoni Garcia, ha explicat que es tracta de l'escurçana violeta ( Pteroplatytrygon violacea). Neda molt i viu en aigües obertes entre la superfície i els cent metres de fondària habitualment. Garcia ha explicat que se la pot veure arreu del món i fins ara es distribuïa en aigües càlides. Per alguna raó, ha anat apropant-se. «Amb l'entrada d'aigua de mar endins quan fa garbí s'acosten perquè l'aigua es torna més clara i arriben peixos d'aquests» diu el biòleg. «Fins ara era rara de veure i ara és la més fotografiada», reflexiona.

A excepció dels pescadors no se sol veure. No és gens agressiva però s'ha d'evitar manipular-la perquè el llarg fibló de la seva cua podria infligir greus ferides.

Des de fa dies els banyistes s'han vist sorpresos per la presència poc habitual d'aquest peix molt a prop de la costa. Eduard Marquès, biòleg i caiaquista, ha explicat que se n'han vist moltes des de Roses a Portbou. A Colera i Portbou han estat dels primers punts on han cridat l'atenció. Al darrer municipi, l'alcalde accidental, Trino Martínez, ha explicat que la gent s'hi apropa molt i les toca i temen que pugui portar algun problema. Les imatges de persones a tocar la manta estan inundant aquest dia les xarxes. Per precaució al municipi sempre oneja la bandera groga. On la van haver d'enlairar ahir va ser a Castelló d'Empúries després que Creu Roja alertés a Protecció Civil que n'hi havia a la platja d'Empuriabrava. I per què han aparegut ara a les platges gironines i les de Tarragona? La resposta no és clara però l'increment de la temperatura de l'aigua cada any creuen que podria tenir alguna cosa a veure.