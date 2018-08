El sindicat majoritari d'Ecoserveis tem acomiadaments si es municipalitza

El sindicat majoritari de l'empresa mixta Ecoserveis de Figueres, Co.Bas, alerta que la municipalització de l'enllumenat públic i la jardineria amb la seva integració a Fisersa pot suposar acomiadaments i que anirà en detriment de les condicions laborals dels treballadors.

El representant del sindicat, Jesús Girón, ha lamentat les posicions que van defensar al ple d'aquest dijous els partits de l'oposició i, molt especialment, dels ex membres del govern municipal, Manel Toro i Pere Casellas, del PSC, a qui ha acusat de defensar posicions diferents ara que està a l'oposició. Per Girón, el vot contrari dels grups posa en risc no només els treballadors d'aquests serveis sinó tot l'Ajuntament perquè «així ho constaten els informes jurídics». Girón diu que ara analitzaran la situació i que no descarten cap mesura ni, fins i tot, mobilitzacions.

L'oposició va tombar ahir l'aprovació del plec de condicions per posar a concurs els serveis de manteniment de l'enllumenat públic i els parcs i jardins de Figueres. L'equip de govern del PDeCAT només va comptar amb el suport del PP i Cs i la resta de grups hi van votar en contra perquè consideren que els serveis s'han de municipalitzar i que els pot assumir l'empresa Fisersa. L'alcaldessa, Marta Felip, va lamentar la decisió i va alertar que implicarà conseqüències greus sobre les finances municipals. D'entrada, va dir, s'haurà de refer el capítol d'inversions i s'hauran de retallar «serveis essencials».

El sindicat Co.Bas alerta que la municipalització reviu el «fantasma» de la doble escala salarial –a Fisersa cobren menys– que es van plantejar quan es va iniciar el procés per definir com es gestionaven els serveis amb la finalitat de la concessió d'Ecoserveis i que va suposar una vaga d'escombraries. Jesús Girón creu que el canvi pot comportar acomiadaments. Per això, diu, analitzaran la situació i no descarten cap mesura, entre les quals hi podria haver mobilitzacions.