Activitats culturals i d'oci a la Festa Major de Roses

Roses ja és a punt per guarnir-se de Festa Major. La ciutat ha programat més de 40 actes d'altura tant pel que fa a concerts com per activitats de caràcter familiar i infantil. En total seran 6 dies de festa per a tots els gustos, que començaran el divendres 10 i acabaran el dimecres 15. Una de les novetats d'enguany és que per tal d'allargar el període firal, el consistori ha arribat a un acord amb els firaires per mantenir obertes les atraccions els dies 16, 17, 18 i 19 d'agost.

Per tercer any consecutiu s'instal·larà un tobogan aquàtic al carrer Pujada al Puig Rom, una activitat cada vegada més present a les festes majors del territori i que sens dubte és una de les més destacades pel públic infantil. Els menuts també podran gaudir de l'espectacle «Màgia de prop i màgia itinerant» a la bocana de Santa Margarida el dimarts.

Enguany la Trobada Gegantera arribarà a la seva 24a edició, que comptarà amb la companyia dels Miquelets i canoners de la Ciutadella (dimecres a les 18h). També cal fer esment de l'exhibició de castells de diumenge, que aquest any farà la colla Castellera de Figueres i els Vailets de l'Empordà a la plaça de Catalunya a les 19h. Per amenitzar el primer vespre de festes, la plaça Frederic Rahola acollirà un concert amb ball per part de l'orquestra Montgrins. Seguint amb les activitats més tradicionals, diumenge no hi faltarà un concert d'havaneres amb el grup Terra Endins (al port pesquer a les 21h), una audició de sardanes amb la cobla la Principal de Banyoles (plaça de Catalunya a les 22h) i la XXXIII Travessia Local de Natació Trofeu Enric Badosa, el punt de partida del qual serà la platja de la Punta a les 10h del matí, i el lloc d'arribada serà la platja Nova a les 12h del migdia. Cada dia i a partir de les 19h, els visitants podran accedir a les fires de la Festa Major situades a l'antic càmping Bahía i que comparteixen espai amb l'escenari de barraques. Una de les apostes fortes de la programació de la Festa Major de Roses és la cultural.

Cada dia hi ha almenys una proposta cultural per realitzar: visites guiades al port i a la llotja (divendres a les 17h al port), visites teatralitzades amb degustació de vins (dimarts i dimecres a les 22h a l'Espai Cultural la Ciutadella), exposicions, una exhibició de dansa (plaça de Catalunya a les 19:30h), etc. Tot plegat destinat a fer conèixer a fons el municipi. En aquest mateix context, i com és habitual durant els actes de Festa Major, es farà un acte de concessió de la Dracma de Plata de Roses el proper dimecres a les 12h al Teatre Municipal. Es tracta d'un reconeixement destinat a persones vinculades a la vila i que hi han aportat valor en qualsevol àmbit.

El punt i final de les festes després de 6 dies d'actes el donarà d'una banda, l'espectacle de focs artificials a la platja Nova a les 22h i per l'altra, el concert de Fugados d'Alcatraz a les 22:15h, al passeig marítim.