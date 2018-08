Cadaqués clama un sonor «No» contra les agressions sexuals

Unes 300 persones, la majoria veïns de Cadaqués, es van manifestar ahir per dir «No» a les agressions sexistes arran de la detenció d'un jove, aquesta setmana, acusat de presumptament, agredir una noia en aquesta localitat. L'acte de protesta va arrencar a les vuit del vespre amb la intervenció de la llevadora Joana Reit. «El que no volem és que Cadaqués sigui conegut com un centre de pecat», va reivindicar Reit, qui va afegir que «com a poble no tolerarem aquests fets». També hi va intervenir la periodista, Pilar Rahola, qui va ser la més contundent. «No és no, vol dir que quan hi ha una violació, els jutges poden dir que és una agressió sexual i blanquejar la maldat», va criticar Rahola en referència a La Manada. «Homes, també és la vostra lluita. Som les vostres companyes, filles, netes, amigues», va remarcar la periodista catalana.

Després de diversos parlaments de veïns i representants municipals i de la lectura d'un manifest, els assistents a l'acte van corejar «No és No» i van acabar l'acte amb un sonor aplaudiment.

L'agressió sexista a Cadaqués denunciada en la darrera setmana va acabar amb la detenció d'un jove de 25 anys veí de Nimes i de nacionalitat francesa a qui s'acusa almenys d'un delicte sexual. Els fets es van produir pels volts de quarts de sis de la matinada al carrer Miquel Rosset, el vial on es concentra la majoria de l'oci nocturn de la població.

Una menor de 17 anys i el jove s'haurien conegut aquella nit. Més tard, el noi la va conduir cap a un portal fosc on la va intentar forçar a mantenir relacions sexuals. La noia s'hi va negar i va acabar amb lesions a les extremitats, entre altres, segons van informar les fonts policials. Una persona que passava pel carrer va alertar la policia en veure l'escena i ràpidament va anar fins al lloc i van arrestar al jove. Més tard s'hi va personar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra. La noia va ser atesa i derivada a l'hospital de Figueres per fer-li una exploració.