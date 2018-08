Primers banys de bosc a Requesens

Els boscos de Requesens estrenaran el mes vinent els primers banys de bosc, un itinerari terapèutic per tal de «connectar» amb la natura per aprofitar els beneficis saludables que això comporta. Les sessions s'aniran repetint. El bosc, entre la Jonquera i Cantallops, és un dels set boscos gironins que l'Associació Sèlvans i el Patronat de Turisme Costa Brava han inclòs per a la creació d'una xarxa de Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics de Catalunya. Es camina entre antics arbres, en calma, amb un terapeuta que fa de guia i orienta els participants en la pràctica de diferents exercicis. El silenci, la calma i la serenor ajuden a connectar amb l'entorn. A altres països, han comprovat l'efecte dels boscos. Al Japó si hi passeges et baixa la pressió arterial. La prova pilot ha de servir per estudiar els boscos gironins. Les rutes es fan amb boscos centenaris. A Requesens, es començaran les visites programades l'11, 18, 27 d'agost i 8 de setembre. Tot i això, des de l'associació han informat que les persones interessades poden contractar el guia de forma exclusiva en dates convingudes. El màxim són catorze persones per grup per «assegurar un tracte més personalitzat, una experiència menys aglomerada, i no massificar la zona», expliquen. Prèviament a la primera visita programa s'han fet dues proves. Les visites havien de començar el 21 de juliol però finalment aquesta es va suspendre. La iniciativa de l'Associació Sèlvans es va posar en marxa primer a Caldes de Malavella, Girona i Vidrà amb itineraris als boscos de la Fornaca, Palau-sacosta i Les Torrenteres. Des del passat gener s'estan incorporant o ho aniran fent Les Preses, Sant Hilari Sacalm, La Jonquera i Tossa.



Set boscos gironins

L'elecció dels boscos, com van explicar des de l'associació, és també un factor molt important en el projecte. Després de fer una selecció prèvia de 45 indrets potencials a la demarcació, finalment en van escollir set per fer aquesta prova pilot. La formació de les persones que faran de guia des de la Universitat de Girona amb un curs formatiu especialitzat és el que ha de permetre, segons els impulsors, garantir un «segell de qualitat» basant-se en un únic mètode terapèutic. A banda dels beneficis terapèutics, té una vessant de promoció del territori. L'alcalde de Cantallops, municipi proper al bosc, ho valora positivament perquè creu que qualsevol iniciativa encaminada a portar gent i que sigui respectuosa amb l'entorn és beneficiosa. L'alcalde, Joan Sabartés, constata que cada vegada és més el turisme de petits grups o famílies que passegen per la població els caps de setmana. A la població hi ha un gruix important de turisme rural al qual beneficia que el nom de Cantallops se situï en el mapa amb aquestes o altres iniciatives. El Bosc Terapèutic de Requesens es troba dintre del Paratge Natural d'Interès Nacional de la Serra de l'Albera, a tocar de l'imponent Castell de Requesens. L'itinerari terapèutic, de 1.400 metres, «s'endinsa en un alzinar típicament mediterrani que conté arbres remarcables d'alzina, roure martinenc, suro i grèvol».