La loteria Illa de Figueres reparteix un premi de 575.000 euros de la Bonoloto

En el sorteig de La Bonoloto de dissabte es va validar una única butlleta encertant de Primera Categoria que va ser expedit a Figueres, concretament a l´Administració Illa del Carrer d´en Pep Ventura. La butlleta guanyadora ha estat premiada amb 575.073,98 euros. L'establiment ha donat a conèixer el fet però no ha donat pistes sobre el nom del guanyador o la guanyadora d'aquest important premi.

La combinació guanyadora ha estat 8, 10, 17, 34, 38, 44 amb el 15 com a complementari i el 5 per al reintegrament. De cinc encert més el complementari també hi ha hagut un únic encertant.