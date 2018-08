Dos policies nacionals salven una dona de 84 anys que patia un infart

De vegades salvar una vida pot ser qüestió de segons i ser en el lloc indicat i tenir la formació adequada són alguns ingredients indispensables. Això és el que va succeir el dimecres 18 de juliol a la Jonquera, quan dos agents de la Policia Nacional, l'Ivan Jesús i en Miguel, estaven dinant després de fer servei al restaurant El Sol d'aquest punt fronterer, a tocar l'N-II.

Estaven asseguts quan tot d'una van veure que un home d'uns 80 anys començava «a donar uns cops a la dona perquè reaccionés i que li costava respirar». En veure'l que l'home, que era francès, començava a cridar i demanava ajuda s'hi van acostar ràpidament. «No vam dubtar ni un segon» diu l'Iván Jesús, que ràpidament van començar a aplicar el protocol anomenat PAS, que consisteix a protegir, avisar i socórrer. Vam comprovar, expliquen els agents, que la dona començava a perdre la consciència i que no podia respirar i fins i tot vomitava. Per tot això, entre els dos van agafar la dona i la van posar a terra en posició de seguretat.

En Miguel recorda que la dona estava molt dèbil en mirar-li el pols i ràpidament li va començar a fer les maniobres de reanimació. Per altra banda, en paral·lel, com recorda, l'Iván Jesús va trucar al telèfon 112 per tal d'activar una ambulància i al mateix temps, «tenia el metge al telèfon que ens deia com estava la dona i què podia tenir». Al mateix temps, l'agent va tenir una altra funció que en situacions així és complicada com és «intentar tranquil·litzar el marit».

En Miguel va seguir fent-li la reanimació, perquè la dona va entrar en parada cardíaca. Va recuperar la consciència i, mentre tot això durava, els dos policies no es treien del cap una imatge: un pastís que posava 60 anys al cim de la taula de la parella auxiliada. Aquell dia, el 18 de juliol, feia 60 anys que s'havien casat i havien pujat a la Jonquera, són de Perpinyà, a celebrar-ho i dinaven en el restaurant.

La dona, que es diu Louise, de 84 anys, després va ser atesa pel SEM i la va evacuar a l'hospital de Figueres. Havia patit un infart de miocardi, ja que és una dona que pateix problemes de cor. Ambdós agents uns dies després dels fets es mostraven contents d'haver pogut salvar una vida i és que com recorden, i també els van dir des del SEM, és molt important els primers minuts davant d'un fet, i la seva actuació havia permès que la dona sobrevisqués. Expliquen que la parella els va donar les gràcies, un dels reconeixements més agraïts per als policies.

L'Iván Jesús i el Miguel recorden que com a policies han rebut la formació necessària per poder ajudar en cas que algú pateixi un atac de cor o bé s'ofegui, entre d'altres. I el Miguel recorda que fa poc s'ha tornat a reciclar fent un altre curs d'aquest tema. L'Iván Jesús, a més, destaca que essent policia nacional no és el primer cop que salva una vida, va fer-ho amb una nena de tres anys que s'ofegava a Ceuta

La sensació que els queda després d'aquests salvaments és d'haver fet una bona obra i asseguren, els dos agents gallecs, que no canviarien la seva feina per cap altra, ja que estan al servei de la gent.