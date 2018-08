Figueres obre l'aparcament gratuït a la carretera de Llançà

L'Ajuntament de Figueres ha obert l'aparcament de la carretera de Llançà, un cop finalitzada la segona fase dels treballs d'ampliació i millora.

Es tracta d'un aparcament gratuït de 170 places, a cinc minuts del centre urbà. S'espera arribar a 1.117 places d'aparcament gratuït.

La segona fase de l'actuació, que forma part del Pla d'Aparcaments de Proximitat, ha consistit en l'ampliació de l'aparcament, pavimentació, millora dels accessos i del traçat peatonal i il·luminació de tot l'espai i permet comptar places molt a prop a peu del centre de la ciutat i de l'Oficina de Turisme.

Les obres es complementen amb la millora del traçat peatonal fins a la plaça Josep Tarradellas, que es reprendran al setembre i tindran una durada de dos mesos, segons fonts municipals.

El Pla d'Aparcaments de Proximitat, que té com a objectiu millorar l'oferta d'aparcament gratuït pensat tant per a visitants com per a residents que s'han de desplaçar en vehicle privat, i disminuir la pressió del trànsit al centre de la ciutat, preveu duplicar, en una primera fase entre aquest any i el vinent, el nombre de places fins a les més de mil.