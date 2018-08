Intenten enredar els Mossos per evitar que el conductor begut i sense carnet sigui denunciat

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove per conduir sota els efectes de l'alcohol i no haver obtingut mai el permís de conduir.

Aquests, va intentar fer creure als agents que conduïa l'amic que l'acompanyava i que l'accident, on va incendiar-se tot el cotxe, el va provocar un altre vehicle que havia fugit.

El denunciat pels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit del sector de Figueres és un un jove, de 19 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilafant que ha quedat acusat de ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit.

Els fets es remunten a dissabte, pels volts de quarts de set del matí, quan els Mossos van ser avisats que s'acabava de produir un accident de trànsit a la carretera de Palol (Vilanova de la Muga) i que el vehicle causant havia fugit.



Vehicle cremant

Quan va arribar la patrulla, al lloc hi havia dos joves amb diverses contusions lleus i un vehicle cremant, que va quedar totalment calcinat.

Mentre els agents parlaven amb els nois van detectar que les explicacions que donaven eren contradictòries i incoherents.

Segons les marques de la via, el punt de col·lisió, la posició final i els danys que presentava el vehicle, tot apuntava que l'accident s'havia produït per una sortida de via, sense cap altre vehicle implicat.

Tanmateix, les marques provocades pel cinturó de seguretat al pit dels joves van constatar que el conductor del vehicle no era qui deia ser-ho, sinó l'altre jove que manifestava ser l'acompanyant.

Davant les evidències i la forta olor d'alcohol que desprenien els joves, la patrulla va fer-li la prova d'alcoholèmia a qui havia conduït el vehicle. Va donar un resultat positiu de 0,35 mg d'alcohol per litre d'aire expirat.

Un cop fetes les comprovacions, els agents van constatar que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu van obrir diligències penals al jove, per conduir sota els efectes de l'alcohol i per conduir sense haver obtingut mai el permís o llicència.

Serà citat properament per tal de presentar-se al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia que investiga el cas.