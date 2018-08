CSIF estudia denunciar l'Ajuntament de Figueres per conducta antisindical

L'Ajuntament de Figueres ha convocat per demà el sindicat SAP-PL a una reunió per abordar les reclamacions de la plantilla de la Guàrdia Urbana que des del passat 1 d'agost ha deixat de fer hores extra. El sindicat CSIF, present també a la Guàrdia Urbana, critica que una vegada més només ha convocat una reunió i un sindicat. Per això i per no fer-ho d'una manera reglamentària estudien denunciar l'Ajuntament per conducta antisindical. Adverteixen que hi ha quatre sindicats a l'Ajuntament.

La reunió es convoca des del Gabinet d'Alcaldia per demà a les quatre de la tarda a la sala de juntes d'Alcaldia amb un punt a l'ordre del dia que és les «negociacions, organtizació i pla de desplegament Guàrdia Urbana» i es demana confirmar assistència.

Des del CSIF estan indignats amb la forma com es convoca i amb el fet que no se'ls faci arribar malgrat representen a una part de la plantilla afectada. Adverteixen que no es convoca la mesa general, es creen fòrums paral·lels il·legals Des del sindicat han assegurat que hi seran presents però que «si continuen així, haurem de denunciar l'Ajuntament per conducta antisindical». Creu que «s'estan rient dels sindicats i dels treballadors amb una convocatòria en què no hi ha ni ordre del dia ni propostes» i ignorant sindicats.

Des del CSIF ja van comunicar als responsables municipals abans de la primera reunió que «la negociació es fa en mesa general, no en despatxos tancats sense llum ni taquígrafs» i li demanaven que convoqués pels canals reglamentaris, convocant tots els sindicats presents a la mesa general. Consideren que s'estan vulnerant els drets dels treballadors a qui representen i dels sindicats. La Guàrdia Urbana va decidir deixar de fer hores extres reclamant un increment de la plantilla i que s'apliqui la catalogació dels llocs de treball aprovada el 2012. A la protesta s'hi van adherir la resta de treballadors de l'Ajuntament i es van acordar en assamblea general altres accions de protesta. Passaven a fer 35 hores setmanals i els dijous protestaran amb una xiulada al matí, a l'hora d'esmorzar. També van mostrar el seu malestar al darrer ple municipal. L'alcaldessa, Marta Felip, a preguntes de l'oposició va manifestar que no es pot aplicar la valoració de llocs de treball aprovada el 2012 que implica una pujada de sous que la llei no permet. «Si es demana un impossible no es pot avançar en aquest sentit», va dir Felip. Va dir que hi haurà mesures alternatives que «siguin legals, suposin reducció d'hores extres i no de servei» i serveixin per incrementar complements específics.