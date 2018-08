Castelló donarà 30 € a cada escolar per a llibres de text

L´Ajuntament de Castelló d´Empúries ha obert unes línies d´ajuts per a la compra de llibres de text. L´objectiu és ajudar les famílies del municipi i donar suport en l´escolarització. L´ajut serà de 30 euros, i s´adreçarà a tots els alumnes empadronats al municipi i matriculats en els centres educatius de Castelló d´Empúries, des de 1r de primària fins a 4t d´ESO (curs 2018-2019). Per tirar endavant amb aquesta iniciativa, l´Ajuntament va aprovar en Junta de Govern Local, les bases específiques reguladores de la concessió d´ajuts per a la compra de llibres de text.

El període per sol·licitar l´ajut serà a partir de l´endemà de la publicació de l´extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins al dia 15 de novembre de 2018.