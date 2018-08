L'Ajuntament farà una proposta a la Guàrdia Urbana al setembre

La reunió entre els representants sindicals i els de l'Ajuntament de Figueres es va tancar ahir sense acord però amb el compromís que el 5 de setembre se'ls farà una proposta formal. Segons el sindicat SAP-PL, mantindran les accions previstes que impliquen no fer hores extres. Això afectarà el Festival Acústica. Tot i que només s'havia convocat el sindicat SAP-PL, com en l'anterior reunió també van ser-hi presents la resta de sindicats que representen els treballadors de l'Ajuntament (CSIF, UGT i CCOO). La reunió era per abordar les demandes de la Guàrdia Urbana, tot i que també les reclamen la resta del personal. Segons el portaveu del SAP, PL, Sergi Fernández, «estem en negociacions, no hi ha cap proposta formal, però s'han compromès que sigui el 5 de setembre». S'estan buscant maneres d'incrementar el sou sense haver d'aplicar la catalogació dels llocs de treball que l'alcaldessa, Marta Felip, continua sostenint que és impossible perquè implica la puja de sous que la llei no permet. La Guàrdia Urbana no farà hores extres fins que hi hagi un acord i això afectarà esdeveniments com l'Acústica. De moment, només es debat sobre la Guàrdia Urbana però esperen que es pugui fer extensiu a la resta del personal. Els treballadors de l'Ajuntament continuen donant suport i reclamant que s'apliqui la catalogació dels llocs de treball. Com es va acordar en assemblea general i malgrat que una gran part de la plantilla està de vacances, ahir al matí van sortir a l'hora d'esmorzar amb pancartes i xiulets a la plaça de l'Ajuntament.