El PDeCAT confirma Jordi Masquef de candidat a Figueres

L'assemblea local del Partit Demòcrata a Figueres va escollir ahir al vespre per unanimitat Jordi Masquef com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions de l'any vinent en una reunió on van assistir un centenar de persones. Masquef, que ha batejat la seva candidatura com «l'impuls renovador», buscarà ara un equip de persones «de caràcter transversal» i «que tinguin el carnet de figuerencs».

Jordi Masquef ha estat l'únic candidat que s'ha presentat a les primàries del Partit Demòcrata a Figueres. En la reunió d'ahir va rebre 64 vots a favor de 47 militants i 17 simpatitzants. No hi va haver cap vot en contra ni abstenció, per la qual cosa es considera un suport unànime.

El candidat, que va ser el número dos a les passades eleccions municipals darrere de Marta Felip, va apuntar que «a partir d'avui treballaré incansablement per formar un grup de persones de caràcter transversal que reuneixin les característiques idònies per governar Figueres». La reunió de militants i simpatitzants va comptar amb la presència del coordinador executiu del partit, David Bonvehí, el comarcal, Ferran Roquer i el de la vegueria de Girona, Pere Vila.