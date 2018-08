Una associació denuncia l'escenari de la platja d'Empuriabrava

L'Associació Col·lectiu Reaccionari a la il·legalitat i de l'Amiguisme ha entrat una denúncia a l'Ajuntament contra la instal·lació i l'activitat que genera l'escenari a la platja d'Empuriabrava. Demanen el tancament perquè creuen que no compleix amb la normativa en aspectes com la seguretat a través de vigilants privats. A més, qüestionen que no s'hagi licitat la gestió de les barres.

Els denunciants van entrar la queixa a l'Ajuntament el 27 de juliol i estan fent una recollida de signatures.

Es refereixen a l'escenari situat a peu de platja on es porten a terme activitats diverses. Segons ha informat l'Ajuntament, no és una explotació privada sinó que l'ha muntat el consistori i hi porten a terme activitats, algunes de les quals a càrrec d'entitats o associacions del municipi.

Per als denunciants, en canvi, podria no complir amb aspectes com la vigilància privada o serveis d'higiene, segons el que requereix la normativa. També es queixen de les molèsties que comporten per la música i activitats fins a altes hores de la matinada.