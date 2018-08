Descobreixen 1.050 plantes de marihuana a prop del riu a Masarac

La Guàrdia Civil ha descobert a tocar del riu a Masarac un cultiu de més de 1.000 plantes de marihuana. El Seprona, els agents de medi ambient del cos, feien un servei de prevenció, van observar un home a la zona que en veure'ls fugia i van trobar la plantació.

Els agents estan investigant qui pot ser la persona que va fugir i quina relació podia tenir amb la droga.

La droga comissada és de 1.050 plantes ja de força altura, que un cop tallades van fer un pes de 224 quilos.

La descoberta es remunta a dimecres pels volts de les set del matí, quan agents del Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil de Figueres es trobaven fent un servei de prevenció de captura d'aus fringíl·lides.

Al marge del Llobregat

En aquell moment, els policies es trobaven revisant el marge esquerre del riu Llobregat al seu pas per Masarac, quan van observar una persona que s'amagava ràpidament entre les males herbes.

Els guàrdies civils van sospitar d'aquesta actitud i per aquest motiu van fer una inspecció de la zona per on havia marxat l'home, que va fugir.

Mentre el buscaven, van ­descobrir una plantació de marihuana perfectament camuflada a la vista i envoltada per ­canyes que la feien gairebé impossible de detectar, segons la policia.

Els agents de la Guàrdia Civil van fer les diligències i, juntament amb les plantes comissades, ho van traslladar al jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres.

Una persona fugida

Els policies del Seprona continuen fent gestions per tal d'esbrinar la identitat de la persona fugida i si aquest tenia alguna relació amb la plantació descoberta.

La descoberta de plantacions de marihuana és constant a les comarques gironines.

La darrera va ser en una zona boscosa de Serinyà on es van trobar 800 plantes. Només durant el mes de juliol se n´han comissat un miler a Santa Cristina d´Aro, on el responsable de la plantació va ser agredit per un lladre, i a Vilademuls, on se´n van trobar 3.300 amagades dins d´un bosc. A l´Alt Emppordà se´n van trobar 840 a Biure durant el mes de juny passat.