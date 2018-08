Figueres posa en servei un aparcament a l'antic CAP

L'Ajuntament de Figueres va posar en servei ahir de forma provisional l'aparcament gratuït del carrer Talc situat als terrenys que ocupava l'antic CAP de Figueres. La Brigada municipal ha senyalitzat la zona amb pintura provisional per tal que es pugui fer ús de l'aparcament fins que s'asfalti definitivament –actuació prevista per a finals del mes d'agost– i es pinti de nou.

Amb aquesta mesura, el barri del Rally Sud sumarà entre 10 i 15 places d'aparcament lliure per a cotxes, 6 places per a motocicletes, i aparcament per a bicicletes.

A més d'adequar l'espai per disposar de noves places d'aparcament, també s'ha aprofitat per garantir el pas de vianants per sota la sitja entre el carrer Roca i Bros/plaça de Bàscara i el carrer Talc.

Justament el PP va demanar al darrer ple municipal la possibilitat que el terreny al costat del nou CAP, al mateix sector, pogués ser utilitzat com a aparcament per donar serveis als usuaris que tenen problemes per trobar aparcament en aquest barri.

L'alcaldessa, Marta Felip, va respondre que ja estava previst però va remarcar que els terrenys són edificables i, per tant, la Generalitat podria tenir previst fer-ne algun ús.