Una veïna de Figueres de 81 anys, entre els 11 morts per la calorada a Catalunya

Una dona de 81 anys va morir a l'hospital de Figueres per l'onada de calor i es converteix en la primera víctima mortal de Girona. Segons Salut, la dona va ingressar dissabte passat per un cop de calor al centre sanitari i va morir el mateix dia.

Durant aquesta onada de calor han mort 11 persones a tot Catalunya per les mateixes causes. I ahir Salut va confirmar cinc víctimes mortals entre els dies 3 i 8 d'agost. Es tracta de dos homes i tres dones, d'entre 52 i 81 anys, tres dels quals van morir a l'Hospital Universitari de Bellvitge, un altre a l'Hospital de Figueres i un a Barcelona.

Semiinconscient a l´hospital

En el cas de Figueres, el SEM va traslladar la dona des del seu pis en situació ja de semiinconsciència pels volts de les sis de la tarda de dissabte cap al centre sanitari. Un cop allà, la dona va ser atesa i va ingressar a l'hospital.

La víctima, però, tenia una elevada febre, més de 40 graus i en poca estona, va perdre la vida, sense que poguessin fer res els serveis sanitaris. La dona, de 81 anys, era veïna de Figueres.

En el marc del Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS), coordinat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que es va posar en funcionament l'any 2004 i en el qual participen unitats de molts departaments del Govern de la Generalitat i altres organismes, la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya registra i analitza les notificacions dels casos sospitosos de cop de calor atesos als centres hospitalaris de Catalunya, així com les defuncions per cop de calor notificades per l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Des de Salut informen que no descarten que es confirmin nous casos. A finals de la setmana vinent, es presentarà un informe sobre l'onada de calor.

D'altra banda, entre el 2 i el 8 d'agost, el 061 CatSalut Respon va atendre un total de 453 trucades de tot Catalunya durant l´onada de calor, incloent-hi consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM.