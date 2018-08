La web «lajonquera.info» es converteix en un portal de contingut pornogràfic

El web lajonquera.info s'ha convertit en un canal amb contingut pornogràfic. El portal havia estat anteriorment per a la difusió turística i del patrimoni associat a la revista local L'Esquerda de la Bastida i es va tancar fa gairebé tres anys. Segons el mitjà digital local, que ara té el domini www.infojonquera.cat, actualment és d'una empresa domiciliada a Panamà i s'hi publica temàtica sexual. L'Ajuntament emprendrà accions. És la segona vegada que un web utilitza el nom de la Jonquera per difondre material d'aquesta temàtica.

El nom de la Jonquera s'associa sovint a prostitució i això és aprofitta per tots aquells que s'hi dediquen per donar a conèixer el material.



En funcionament des del 2009

Des de www.infojonquera.cat, el mitjà digital d'informació local, expliquen que el 2009 es va posar en marxa aquesta web «especialitzada en informació turística i comercial de la Jonquera», una iniciativa de la revista L'Esquerda de la Bastida. Però el mateix any també es va posar en funcionament l'actual: www.infojonquera.cat.

Van funcionar els dos webs durant sis anys. Els responsables expliquen des de l'actual portal que el 2015 es va donar de baixa en el registre i es va tancar a internet centrant-se en un únic web per optimitzar recursos.

Les consultes que han portat a terme els han permès comprovar que el domini es va renovar aquest any per part d'una empresa domiciliada a l'estranger. El contingut, xats, fotos o contactes no es relacionen directament amb la Jonquera però són de caire sexual.

El primer domini amb el nom de la Jonquera que va promoure contingut pornogràfic va ser el de lajonquera.fr.

L'Ajuntament va prendre mesures i va aconseguir que es tanqués. Quan s'accedia al portal et redireccionava al web municipal. L'alcaldessa, Sònia Martínez, ha explicat que fa poc van tornar a prendre accions perquè tornava a funcionar difonent contingut relacionat amb els prostíbuls de la zona.

En el cas de la pàgina web lajonquera.info, Martínez no en tenia coneixement però ha assegurat que «dilluns mateix tornarem a emprendre accions».

La població lluita des de fa anys perquè no se l'associï només a la prostitució, que se centra principalment a la carretera o als camions.

Compta amb una àmplia oferta comercial i també cultural i patrimonial, que és la que esperen que es difongui dels webs que porten el nom de la població.