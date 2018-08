Posaran ordre a les gorgues d'Albanyà

Albanyà vol posar ordre a les gorgues del riu Muga i aquest estiu podria ser el darrer sense restriccions d'accés als vehicles per intentar frenar l'allau de persones que estant patint els darrers anys. De fàcil accés i en un entorn privilegiat, és un dels punts de la comarca que cada any rep més visitants. Fins ara s'han pres algunes petites mesures però l'any vinent, com a altres gorgues de Catalunya, s'espera habilitar un gran espai d'aparcament i restringir l'accés amb vehicles per la pista forestal.

El riu Muga és el que dona aigua a les conegudes gorgues d'Albanyà, un petit poble a tocar de Figueres, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Al llarg de dos quilòmetres d'un camí hi ha les basses que en alguns punts donen la imatge d'una platja atapeïda. La pista forestal s'enfila just acabar el nucli i d'un conegut càmping que compta amb un observatori astronòmic.

Un conjunt de factors han fet que les gorgues cada vegada siguin més freqüentades. Molts dels que hi arriben ho fan carregats amb neveres i preparats per passar-hi tot el dia. El riu es pot recórrer a peu sense massa dificultats salvant la profunditat de les petites basses en alguns trams. Això fa que atregui l'atenció d'un públic molt ampli que inclou les famílies.

L'accés també és senzill, perquè és un espai que discorre al llarg del camí forestal. Però els vehicles hi estacionen a banda i banda, sense ordre i sovint dificultant el pas de cotxes. L'Ajuntament tem que si es produís algun incident o un incendi, aquest podria complicar la seguretat.

L'alcalde, Joan Fàbregas, ha explicat que l'any passat es van marcar zones per aparcar i «amb un cartell a l'entrada que diu que només es pot aparcar a les zones senyalitzades», però la gent continua enfilant-se pista enllà per estacionar al més a prop possible del seu destí.

Per això Fàbregas ha explicat que s'estan plantejant disposar d'un aparcament amb més capacitat a la part baixa del camí. Des d'aquí caldrà anar a peu fins als diferents punts de les gorgues. El batlle espera que això serveixi per reduir la massificació dissuadint alguns dels visitants. Fàbregas constata que els agrada la presència de visitants, però diu que volen «un turisme ordenat».



Pressió a la muntanya

La situació d'Albanyà no és extraordinària. Els gorgs més emblemàtics de les comarques gironines han anat prenent mesures per evitar la massificació. És el cas del torrent de la Cabana, on es fa pagar i es limita l'accés, o les Planes d'Hostoles, on imposen sancions de fins a 300 euros per l'accés irregular als gorgs.