Detingut després d'accidentar-se amb el cotxe a Llançà perquè anava molt begut

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home després d'accidentar-se contra un fanal amb el cotxe a Llançà perquè anava molt begut.

El conductor que va patir una sortida de via i va més que quadruplicar la taxa màxima d'alcohol.

L'home va resultar il·lès del sinistre viari i va quedar arrestat per ser el presumpte autors d'un delicte contra la seguretat viària. L'arrestat és un home de 45 anys, nacionalitat francesa i veí de Toulouse (França).

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el mateix dia 12 a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el qual el va deixar en llibertat.

Els fets es remunten ahir diumenge quan agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van ser requerits per un accident de trànsit a la carretera GI-612, al seu punt quilomètric 6,5 al terme municipal de Llançà.

Els agents, en arribar van assistir al conductor del cotxe que estava il.lès i van veure que presentava signes evidents d'anar sota la influència de begudes alcohòliques.

En fer la prova d'alcoholèmia, els Mossos van comprovar que l'home donava un resultat positiu d'1,13 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de quatre vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0.25 mil·ligrams per litre en aire expirat.

Per aquest motiu l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.