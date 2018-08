Apareix un veler encallat davant de la platja al Port de la Selva

Salvament Marítim a la badia del Port de la Selva on hi ha el veler encallat

Salvament Marítim a la badia del Port de la Selva on hi ha el veler encallat Jordi Hernáez Sardà

Aquest matí ha aparegut un veler encallat davant de la platja al Port de la Selva.

Salvament Marítim coordina l'operatiu de rescat que es farà al llarg del matí per les dificultats de treure l'embarcació de la zona. A dins l'embarcació no hi havia ningú.

L'ens d'emergències ha rebut una trucada de la Guàrdia Municipal del Port de la Selva pels volts de dos quarts de vuit del matí que hi havia un veler, de vuit metres d'eslora francès, encallat davant la platja de la Ribera de la població. A la zona hi bufa forta tramuntana.

Ràpidament, segons fonts de Salvament, s'ha activat la Salvamar Alnilám, que ha comprovat els fets i s'ha acostat cap a l'embarcació. En trobar-se tant a prop de la platja no han pogut accedir a l'embarcació.

Per tot això, han comprovat si hi havia tripulants i han vist, que estava buida. Finalment, han pogut trobar el patró, que estava en un altre veler de la zona.

Salvament Marítim ha iniciat l'operatiu de rescat i al llarg del matí, asseguren, decidiran com es recol·loca de nou l'embarcació per tal que pugui seguir el seu curs.