Els Mossos troben més de 8.500 plantes de marihuana a les lleres del Fluvià

Dos homes de 27 i 38 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres, van ser detinguts el 8 d'agost com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de tinença il·lícita d'armes, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Tot plegat després d'un dispositiu de quatre dies que tenia per objectiu localitzar plantacions de marihuana a llocs d'accés difícil, prop de la llera del riu Fluvià, a l'Alt Empordà, ocultes entre la vegetació. Els Mossos van fer servir un helicòpter per trobar les plantacions des de l'aire. Dos dies abans de les detencions, per exemple, se'n va trobar una amb 931 plantes a Navata i una altra amb 278 a Cabanelles.

L'endemà, a Pontós, se'n va desmantellar una tercera amb 2.667 plantes, així com un assecador on n'hi havia 620 més. El mateix dia, en una finca propera al riu a Vilajoan (Garrigàs), es van trobar dues plantacions més, una amb 820 plantes i l'altra amb 210.

El 8 d'agost, al nucli rural d'Arenys d'Empordà (Garrigàs) es van trobar dos camps més d'aquesta planta, una amb 620 exemplars i una altra amb 540.

En aquest punt, una patrulla dels Mossos va trobar dues persones dormint en una tenda de campanya. Tenien una escopeta amb quatre cartutxos al costat. També diversos telèfons mòbils, un sac d'unes 100 plantes que s'estaven assecant i un envàs amb uns dos quilos de cabdells de marihuana.

La policia indica que els dos homes feien tasques de vigilància, manteniment i conreu de les plantacions. Se'ls va detenir per això i per tinença il·lícita d'armes.

Finalment el dia 9 d'agost, els Mossos van acabar l'operatiu amb el desmantellament de cinc plantacions més enmig de camps al terme municipal de Garrigàs. S'hi van comissar prop de 1.900 plantes.

Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, la droga podria estar valorada en 114.000 euros.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els detinguts, sense antecedents, van passar el 10 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va decretar la llibertat.

Text