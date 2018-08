La vigilància no frena els «top manta» a Roses, que es fan seu el passeig

La contractació de més policies i vigilància privada a Roses no ha aconseguit frenar el «top manta» i des de fa setmanes gairebé mig miler de venedors il·legals ocupen el passeig de Santa Margarida. La situació genera impotència tant en els comerciants de la zona com a l'Ajuntament, que veu com Roses s'ha situat al mapa dels «top manta».

Els manters s'han fet seu el passeig de Santa Margarida i conviuen, gairebé amb indiferència, amb la presència policial. Els agents vigilen l'espai i a vegades s'apropen als venedors advertint-los. Però sovint la policia, que actua sola a la zona sense la presència de Mossos, sembla desbordada pels centenars de manters que s'apleguen al passeig i ni tan sols s'apropen als venedors il·legals.

Diari de Girona ha pogut comprovar com els manters, sense pràcticament alterar-se, recullen la mercaderia o ho fan veure quan s'apropa la policia local, normalment en parelles, i a vegades acompanyats dels vigilants privats contractats per aquest estiu. Alguns dels manters ni s'immuten i continuen l'activitat com si res.

A diferència d'altres estius, ni tan sols marxen a la sorra, recullen els llençols sobre els quals hi ha la mercaderia sense moure's i esperen que els gents hagin avançat uns metres per tornar-la a desplegar.

La imatge mostra la complicada situació que viu Roses i indigna els comerciants, que consideren que la inversió d'aquest any per a les càmeres de videovigilància i els agents privats no ha servit per res. L'alcaldessa, Montse Mindan, ha admès que la mesura no ha tingut l'efecte que esperaven. Creu que hi ha els mateixos manters que els altres estius.

Des de l'Associació de Comerciants de Santa Margarida asseguren, en canvi, que se n'han arribat a comptar mig miler.

A més, creuen que estan més organitzats i milloren alguns aspectes de la logística per eludir la policia. Per exemple, el president de l'Associació de Comerciants, Ricardo Moraes, ha assenyalat que poden veure cada matí com arriben furgonetes de missatgeria que «els fan arribar caixes i caixes de productes» en comptes d'acumular-les en un magatzem.

L'alcaldessa de Roses ha preferit no fer més valoracions perquè avui té previst fer públic un comunicat mostrant la posició de l'Ajuntament.

La situació de Roses és similar a la que pateixen algunes poblacions de la costa com Barcelona que estan al punt de mira dels manters. Per les característiques de l'espai públic on se situen i els milers de persones que hi passegen es converteixen en un lloc molt rendible per vendre. Això acaba fent «un efecte crida», asseguren l'associació de comerciants, i situen la població al mapa dels «top manta».

Des de fa anys s'hi lluita, tot i que sobrepassa les competències municipals. L'Ajuntament fins i tot forma part d'una comissió a nivell de tot Catalunya per frenar aquesta activitat.

Durant alguns estius es va optar per la pressió policial de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Local amb nombroses actuacions des de terra i fins i tot des de mar. Des de fa dos anys Roses s'ha quedat sola i la pressió policial cada vegada és menys efectiva.

Per això aquest estiu van contractar vigilància privada. La vigilància es concentra en el tram des de l'avinguda de la Bocana fins a la plaça de les Botxes, d'acord amb tres franges delimitades per a la esva actuació, organitzar diferents torns de servei. Es va adjudicar a IB2 Seguretat Catalunya per 38.600 euros i entre policies i vigilants són 55 persones les que controlen el passeig.

Les poblacions afectades insisteixen que un canvi a la llei seria la única manera d'aturar-ho per poder imputar a aquestes persones un delicte i una infracció administrativa.