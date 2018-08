L'Escala adequa una àrea de jocs, una petició dels veïns per als pressupostos

L'Ajuntament de l'Escala va posar en marxa la setmana passada les obres d'adequació d'una zona de jocs entre l'escola l'Esculapi i la llar d'infants municipal Ballmanetes. Es tracta d'uns dels projectes més votats de l'edició dels Pressupostos Participatius de l'any passat. A més, s'ha gairebé completat un carril bici a la zona i que en una segona fase arribarà fins a Riells de Dalt.

L'objectiu és convertir el que fins ara era un solar en una àrea de jocs per a aquest entorn escolar. Aprofitant el desnivell del terreny es farà un tobogan i diferents espais, com un petit rocòdrom. A la part planera, hi haurà també diferents jocs i una porteria. També s'aprofita per millorar l'espai que hi ha davant l'escola l'Esculapi. Els treballs està previst que estiguin completats dins del mes de setembre.

D'altra banda, l'Ajuntament ha informat que pràcticament s'ha completat un altre dels projectes que estaven inclosos en els Pressupostos Participatius en aquesta mateixa zona.

En aquest sentit, s'ha habilitat un carril bici i un millor itinerari per a vianants entre la zona escolar de l'Esculapi i el barri Rosa Lau. Hi ha una part que es fa pel carrer Àncora, que passa a ser d'un sol sentit de circulació per als cotxes. De l'altra, s'ha creat un espai per a vianants i ciclistes resseguint el carrer dels Recs i del Puig.

Amb els 100.000 euros de topall que tenia cada projecte dels pressupostos participatius, s'ha pogut fer aquesta primera part d'aquest itinerari, que en una segona fase està previst que el carril bici creat arribi fins a la zona de Riells de Dalt.