Roses pressiona els manters al passeig

La pressió de la Policia Local de Roses sobre els venedors il·legals al passeig de Santa Margarida dimarts ha calmat els ànims de l'Associació de Veïns i Comerciants de Santa Margarida, que va poder veure com els manters es replegaven i aturaven les vendes durant unes hores. L'Ajuntament es veu incapaç de frenar el top manta i se sent abandonat per la resta d'administracions i policies, mentre els comerciants tenen la sensació que aquest estiu s'ha estat més benèvol. Les imatges publicades per Diari de Girona dimarts en les quals s'evidenciava el poc efecte de la presència de la Policia Local i els vigilants privats sobre els venedors van comportar el crit d'alerta de l'alcaldessa, Montse Mindan, que admet que ni la vigilància privada contractada (una adjudicació per 38.000 euros) ni l'increment de Policia Local, ni les càmeres de videovigilància han tingut l'efecte que esperaven. Ha recordat que les lleis actuals només tenen en compte l'activitat com una falta administrativa i que això comporta molta feina per als ajuntaments i poca efectivitat. Més de quatre-cents manters tornen a ocupar des de fa setmanes el passeig de Santa Margarida. Les actuacions entre diferents cossos policials s'han deixat de fer i els manters semblen haver-se fet seu l'espai. L'Associació de Comerciants assegura que cada vegada estan més organitzats i que tenen un poder adquisitiu important. Veuen com, almenys a una part, els arriben les mercaderies amb empreses de missatgeria a diari i que els venedors lloguen pisos a la zona per passar l'estiu. A les imatges publicades per aquest mitjà dimarts es podia veure com, en passar els agents just davant d'ells, pleguen la manta amb la mercaderia per tornar a obrir-la quan l'agent ha girat el cap. La imatge dels venedors fugint amb la mercaderia a la sorra ja no hi és i alguns ni tan sols s'immuten i continuen com si res, parlant per telèfon. El gran nombre de manters fa impossible a la policia poder actuar amb més eficàcia i, a més, s'eviten les situacions que podrien acabar amb violència. La situació no és exclusiva de Roses però sí que s'ha convertit en un reclam per als venedors a les comarques gironines. És l'única població gironina amb una presència tan elevada de manters. Durant anys va ser la Jonquera qui va haver de combatre l'allau de venedors que s'amuntegaven al Pertús. Roses fins i tot forma part d'una comissió integrada pels municipis de Catalunya que pateixen la problemàtica per trobar solucions i entre les quals hi ha Barcelona. A dia d'avui, però, no s'ha trobat la manera de frenar aquesta activitat.