Salta d'un pis a l'altre en pensar que el company de pis la volia agredir

La policia i un dels efectius del SEM sortint de l´immoble on van produir-se els fets DDG

Una dona va saltar d'un pis a l'altre a Roses en pensar que el company de pis la volia agredir. Els Mossos d'Esquadra busquen els dos homes que eren a l'immoble. La dona va declarar davant la policia amb l'ajuda d'un intèrpret, ja que és d'origen africà, i va explicar que el seu company de pis la va agafar del braç, es va espantar, va saltar d'una planta a l'altra i va patir lesions lleus.

Durant el dia d'ahir va declarar davant dels policies d'investigació i va explicar el que segons ella havia succeït i presentarà denúncia. Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts d'una del migdia, en un pis situat al número 31 de l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat de Roses. Un home que passava pel carrer es va trobar una dona que reclamava ajuda i que havia saltat d'un balcó d'una planta a una altra.

Ràpidament va trucar al telèfon d'emergències 112 i es van activar els serveis d'emergències. S'hi van personar fins al lloc els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses amb diverses patrulles, la Policia Local de Roses i ambulàncies del SEM. La dona, va ser atesa pels serveis mèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques i posteriorment la van traslladar al Centre d'Atenció Primària (CAP) de la localitat, on la van atendre de les lesions.

La dona és d'origen africà i inicialment va donar a entendre que l'havien intentat agredir sexualment però la barrera idiomàtica feia impossible acabar d'entendre el que li havia passat. Un cop va ser atesa pel SEM, la dona va anar al migdia a prestar declaració sobre els fets a la comissaria. La Unitat d'Investigació dels Mossos està al capdavant del cas i la dona va explicar el que segons ella havia passat amb el seu company de pis i un amic seu. Ella es trobava a casa rentant els plats i el seu company de pis, que és malabarista, li va agafar el braç.

Ella es va desfer d'ell ràpidament, segons fonts properes al cas, i va anar cap a la seva habitació on es va tancar. En aquell moment va sentir un cop de porta, es va posar molt nerviosa i va optar per escapar-se pel balcó. Per això va saltar del balcó d'una planta a una altra. A resulta d'això va patir lesions i va ser atesa al CAP. La dona hauria entrat en un atac de pànic i va dir que l'home només l'havia agafat del braç, però es va espantar molt pel que podia passar.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra busquen els dos homes, un d'ells ja el tenen identificat, per tal d'aclarir el que va succeir realment.

Aquest fet se suma en una setmana que s'ha donat a conèixer que a la Bisbal d'Empordà un grup d'almenys cinc menors d'edat van presumptament agredir sexualment i coaccionar una nena de 12 anys. Tots es coneixien perquè van al mateix institut. La menor va anar a trobar-se amb ells a una fàbrica de terrissa abandonada i allà li van fer una fotografia després de convèncer-la que es despullés. Els Mossos van arrestar els dos menors i els altres tres van quedar encartats, ja que no són imputables. El telèfon mòbil amb el que suposadament es va fer la fotografia està essent buidat pels informàtics forenses. L'Ajuntament de la Bisbal dimecres va emetre un comunicat demanant cautela i confidencialitat pel cas. També exposaven que els dos joves detinguts tenien 14 anys i que han seguit els protocols.