El servei de Control de Mosquits alerta per una eclosió d'ous per les pluges

El Servei de Control de Mosquits alerta de nou a través dels ajuntaments que el darrer episodi de pluja de la setmana passada i les previsions meteorològiques ocasiaonaran una eclosió de mosquit tigre. El servei constata que es pot frenar amb la prevenció adequada.

A més de les actuacions realitzades pel Servei de Control de Mosquits i els ajuntaments a l'espai públic, posen de manifest que la «pràctica correcta per part de la ciutadania per evitar l'estancament d'aigua a jardins, patis o terrasses, esdevé primordial per prevenir l'aparició d'aquest molest insecte».

Els episodis de pluges activen molts focus de mosquit tigre a causa de les acumulacions d'aigua en recipients o dipòsits, principals punts de cria i d'aparició de larves d'aquesta espècie.

Per aquest motiu, el Programa de Vigilància del Mosquit Tigre recomana a veïns i veïnes adoptar mesures per eliminar els objectes que puguin acumular aigua com poden ser tapar hermèticament els dipòsits d'aigua per regar o posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé posar-los cap per avall o tapar-los.

L'Ajuntament de Roses informa els veïns a través dels diferents portals de comunicació. Aquesta població, com altres, desenvolupa regularment a través del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, programes i tasques de control dels focus de cria de la via pública. Aquest control consisteix bàsicament en un tractament dels embornals que acumulen aigua, aplicant un producte que elimina les larves dels mosquits. D'aquesta manera, es garanteix que dels focus de cria de l'espai públic no en neixin mosquits.

No obstant això, el consistori recorda que per fer front a la proliferació d'aquesta espècie invasora, la col·laboració ciutadana prenent precaucions resulta imprescindible.