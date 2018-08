Executen treballs al col·legi Vayreda de Roses que es va obrir inacabat

Fa quinze dies van començar els treballs per arranjar les deficiències al CEIP Montserrat Vayreda i acabar les parts de l'edifici pendents. L'escola es va posar en servei el curs passat però estava inacabada. Per això l'edifici encara no s'ha entregat a l'Ajuntament.

«El pati està sense acabar i no disposa de zona verda amb arbres, ni zona de jocs per a la mainada», constatava la regidora del PSC, Olga Simarro, al darrer ple municipal. Però el més greu, és que hi ha deficiències al sostre. En aquest sentit, posava de manfiest que «ens comenten que hi ha una xarxa al sostre del menjador per a què no hagi despreniments i, a més, han aparegut esquerdes en diferents llocs de l'escola».

Les queixes per les deficiències al centre escolar s'han anat arrossegant durant tot el curs. ERC insistia en això a principi d'any esmentant la caiguda d'una porta o els bonys al pati.

Els treballs per arranjar els desperfectes van començar fa quinze dies. El regidor d'Infraestructures i Serveis Públics, Josep Maria Blanch, va explicar que «hi havia moltes deficiències o unes quantes deficiències a la construcció». Es va mantenir una reunió a finals de juliol amb totes les parts implicades i les reformes van començar el 31 de juliol. Els treballs han començat pel sostre «la part més complicada» i seguiran pel que és secundari, els partis i vàries coses que no estaven acabades amb l'obra. L'acord amb totes les parts va ser que els treballs no s'aturaran si no estan acabats quan comenci el curs escolar.

La previsió és continuar fins que estigui del tot enllestit. Es disposa d'algunes aules que podrien servir per traslladar alumnes si fos necessari. «El que havien de fer és començar i acabar», va dir el regidor.

Una vegada acabats els treballs i, per tant, acabada definitivament l'obra i en condicions s'entregaria a l'Ajuntament i es donaria per acabat un llarg procés per disposar de la nova escola.

Durant dotze anys els alumnes van haver de patir els inconvenients dels mòduls prefabricats.

Queixes, protestes i reclamacions van acabar amb la construcció del nou centre amb un projecte per disposar d'un recinte de 7.296 metres quadrats i un pressupost de 4,1 milions d'euros.

El modern projecte va ser dissenyat per BAAS Arquitectura. Es van presentar 25 empreses al concurs i es va adjudicar a la unió temporal d'empreses Vías i Construcciones i VOPI-4.