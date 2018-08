Pedalada per Catalunya per la llibertat dels polítics independentistes

Una pedalada reivindicativa sota el nom de «Pedalem pels presos polítics» recorrerà Catalunya durant una setmana per reclamar l'alliberament dels polítics i líders independentistes presos. Sortirà dilluns al matí des de Lleida i es dividirà en set etapes en què els participants discorreran per diferents poblacions del país. Així mateix, faran parada als centres penitenciaris on es troben tancats, en concret a Mas d'Enric, a Lledoners i a Puig de les Basses, on finalitzarà la pedalada el diumenge dia 26. Des de Pedalem per la Independència, entitat promotora de la iniciativa, fan una crida a la ciutadania a participar en la pedalada ja sigui prenent part en una, dues o en totes les set etapes o en els diferents actes i activitats paral·lels també de caire reivindicatiu previstos cada tarda o vespre als municipis on finalitzarà cada etapa.